Австрия настаивает на ускорении процесса вступления в ЕС стран Западных Балкан

В Австрии призвали ЕС ускорить процесс вступления стран Западных Балкан, в частности, Боснии и Герцеговины, чтобы обеспечить стабильность региона и защиту от иностранного влияния.

Об этом во время визита в Боснию и Герцеговину заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В прошлом месяце Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии в ЕС при условии, что страна сначала достигнет необходимого уровня соответствия.

Однако Австрия настаивает, что начать переговоры необходимо немедленно.

"Ускорение переговоров о вступлении со странами Западных Балкан является для меня четким приоритетом, прежде чем мы будем говорить о других возможных присоединениях", – отметила австрийский министр.

По ее словам, Европа "не должна терять из виду" своих "непосредственных соседей на фоне всех кризисов в мире".

"Западные Балканы и, в частности, Босния и Герцеговина является важным партнером для Австрии, когда речь идет о дальнейшем развитии стабильности, регионального сотрудничества и европейской интеграции в этом регионе", – добавила она.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут решать, начинать ли переговоры о вступлении в следующем месяце.

Напомним, "ЕвроПравда" в своем материале объясняла, какая опасность может исходить от Австрии на декабрьском саммите лидеров ЕС, который будет решать, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.