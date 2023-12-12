Зеленский рассказал о "дружеском и откровенном" разговоре с сенаторами США

Президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты во вторник провел встречу с американскими сенаторами, где призвал одобрить дополнительное финансирование для Украины для ее поддержки против российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсетях Зеленский назвал разговор в Сенате США "дружественным и откровенным". Он добавил, что рассказал американским сенаторам о военной и экономической ситуации в Украине и важность сохранения поддержки со стороны США.

"Благодарен лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их личное лидерство в объединении двухпартийной поддержки Украины среди американских законодателей", – добавил глава государства.

In the United States Senate, I had a friendly and candid conversation.



I informed members of the U.S. Senate about Ukraine’s current military and economic situation, the significance of sustaining vital U.S. support, and answered their questions.



I am grateful to Senate… pic.twitter.com/GDEi9axEn7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2023

Сам Шумер рассказал журналистам, что встреча Зеленского с сенаторами была "очень мощной", и украинский президент "очень подробно изложил", в чем нуждается Украина и как США могут помочь ей защитить себя от России.

"Если он получит необходимую помощь, он победит. Если мы проиграем, выиграет Путин, и это очень, очень опасно для Соединенных Штатов", – цитирует Шумера CNN.

Республиканские законодатели в свою очередь подчеркнули, что Зеленский во время выступления не вмешивался в вопрос защиты южной границы США, который является ключевым камнем преткновения между обеими партиями, зато сосредоточился на том, чтобы объяснить, почему американская помощь является такой важной для Украины.

"Я сказал Зеленскому, что моей обязанностью номер один является защита моей страны, а также помощь вашей, и я чувствую, что пограничная политика моей страны представляет непосредственную угрозу безопасности американского народа", – сказал журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

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