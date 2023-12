Зеленский рассказал о "дружеском и откровенном" разговоре с сенаторами США

Президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты во вторник провел встречу с американскими сенаторами, где призвал одобрить дополнительное финансирование для Украины для ее поддержки против российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсетях Зеленский назвал разговор в Сенате США "дружественным и откровенным". Он добавил, что рассказал американским сенаторам о военной и экономической ситуации в Украине и важность сохранения поддержки со стороны США.

"Благодарен лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их личное лидерство в объединении двухпартийной поддержки Украины среди американских законодателей", – добавил глава государства.

In the United States Senate, I had a friendly and candid conversation.



I informed members of the U.S. Senate about Ukraine’s current military and economic situation, the significance of sustaining vital U.S. support, and answered their questions.



I am grateful to Senate… pic.twitter.com/GDEi9axEn7