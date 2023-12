Байден сказал Зеленскому о новом пакете военной помощи на $200 млн

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я только что подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов (военной помощи. – Ред.) путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро", – сказал Байден перед началом двусторонних переговоров с Зеленским.

Он не уточнил, что входит в новый пакет помощи.

BREAKING: Pres. Biden says he "just signed another $200 million drawdown for the Dept. of Defense for Ukraine, and that'll be coming quickly." https://t.co/3wrMYGN76G pic.twitter.com/4drVEZoKZN