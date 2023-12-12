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Байден сказал Зеленскому о новом пакете военной помощи на $200 млн

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Вторник, 12 декабря 2023, 21:59

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я только что подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов (военной помощи. – Ред.) путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро", – сказал Байден перед началом двусторонних переговоров с Зеленским.

Он не уточнил, что входит в новый пакет помощи.

Американский лидер также отметил необходимость для Конгресса США одобрить дополнительное финансирование для Киева, потому что если этого не произойдет, для Владимира Путина это станет "рождественским подарком".

В то же время Байден сказал Зеленскому, что "мы (Соединенные Штаты. – Ред.) будем стоять на вашей стороне", даже если республиканцы заблокируют пакет помощи.

Встреча президентов происходит в рамках визита Владимира Зеленского в США, где он уже встретился с американскими законодателями, чтобы попытаться заручиться их поддержкой дополнительного финансирования для Киева.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Читайте подробно о том, при каких условиях Конгресс США одобрит финансирование для Украины.

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