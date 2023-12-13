Премьер Испании хочет открытия переговоров с Украиной до конца председательства его страны в ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в среду, что надеется начать переговоры о расширении Европейского Союза с Украиной до окончания шестимесячного председательства его страны в Совете ЕС на ротационной основе 31 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я начал испанское председательство с поездки в Киев и надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной, теперь, когда уже известен отчет Европейской комиссии", – сказал Санчес на пленарном заседании Европейского парламента.

Санчес добавил, что "пришло время для ЕС открыть свои двери и интегрировать Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан".

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед саммитом Европейского Союза повторил, что поддерживает открытие переговоров о членстве в ЕС с Украиной вместе с внутренней реформой Евросоюза. Однако, по его словам, дискуссии на саммите будут решающими.

Венгрия угрожает заблокировать ключевые для Киева решения, которые стоят на повестке дня европейского саммита в четверг и пятницу: начало переговоров о вступлении в ЕС и одобрение 50 миллиардов евро европейской помощи в виде дотаций и кредитов.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов.

В среду президент Украины Владимир Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.