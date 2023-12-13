Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною до кінця головування його країни в ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у середу, що сподівається розпочати переговори про розширення Європейського Союзу з Україною до закінчення шестимісячного головування його країни в Раді ЄС на ротаційній основі 31 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я розпочав іспанське головування з поїздки до Києва і сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ з цією країною, тепер, коли вже відомий звіт Європейської комісії", – сказав Санчес на пленарному засіданні Європейського парламенту.

Санчес додав, що "настав час для ЄС відкрити свої двері та інтегрувати Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан".

Президент Франції Емманюель Макрон перед самітом Європейського Союзу повторив, що підтримує відкриття переговорів про членство в ЄС з Україною разом з внутрішньою реформою Євросоюзу. Однак, за його словами, дискусії на саміті будуть вирішальними.

Угорщина погрожує заблокувати ключові для Києва рішення, які стоять на порядку денному європейського саміту в четвер і п'ятницю: початок переговорів про вступ до ЄС і схвалення 50 мільярдів євро європейської допомоги у вигляді дотацій і кредитів.

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів.

У середу президент Володимир Зеленський попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.