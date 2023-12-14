Кипр призывает ЕС переосмыслить ситуацию с миграцией из Сирии

На фоне рекордного роста числа искателей убежища из Сирии правительство Кипра хочет, чтобы Европейский Союз рассмотрел объявление частей их разрушенной войной родины безопасными для репатриации.

Об этом заявил министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Начало дискуссии о переоценке вопроса Сирии имеет для нас решающее значение", – сказал министр.

Он добавил, что министерство иностранных дел готовится официально поднять этот вопрос перед Брюсселем.

По его словам, на фоне конфликта на Ближнем Востоке средиземноморский остров готовится к дальнейшему наплыву беженцев и искателей убежища, что еще больше напрягает ресурсы.

"У нас в пять раз больше мигрантов, чем в любой другой прифронтовой стране-члене ЕС", – сказал Иоанну. Данные показывают, что большинство из них – из Сирии.

Кипр заявил, что расширяет свои возможности для приема беженцев, но хочет, чтобы его партнеры из ЕС пересмотрели свою политику.

Иоанну сказал, что это включает в себя начало дискуссии о статусе Сирии и о том, безопасно ли беженцам возвращаться туда, а также лучшую поддержку Ливана, который принимает сотни тысяч беженцев.

Он процитировал отчет Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA), опубликованный в феврале этого года, в котором говорится, что в двух сирийских провинциях – Дамаске и Тартусе – "нет реального риска для гражданских лиц пострадать от неизбирательного насилия".

По оценкам, более 5 миллионов человек бежали из Сирии в течение более чем десяти лет гражданской войны, большинство из них выехали в Ливан и Турцию. Хотя сейчас конфликт зашел в тупик, а силы президента Башара Асада контролируют большую часть страны, люди продолжают выезжать.

В 2022 году количество заявок на убежище на Кипре достигло пика – около 21 565, что является самым высоким показателем с момента начала регистрации в 2002 году. В октябре на Кипр на лодках прибыли 1 043 сирийца, что втрое больше, чем в прошлом году. В ноябре было зафиксировано 795 прибывших, что почти втрое больше, чем в ноябре 2022 года.

Власти говорят, что прибытие сирийских беженцев набирает обороты. В спокойном море небольшой рыбацкой лодке может понадобиться 18-20 часов, чтобы добраться из Ливана на Кипр.

"За последние два года наблюдается резкий рост, пик которого приходится на август этого года", – сказал суперинтендант Бьяннис Артемиу, руководитель порта и подразделения морской полиции Фамагусты.

Иоанну сказал, что Кипр находится в тесном контакте с Ливаном, который перехватил много судов. По его словам, Кипр предложил Ливану техническую помощь и совместное патрулирование и считает, что ЕС должен предложить своему соседу более прямую помощь.

Он также выдвинул идею создания "безопасных зон" за пределами ЕС, где можно было бы рассматривать просьбы об убежище. Италия, по его словам, уже объявила о плане строительства таких центров в Албании.

Следует отметить, что Конституционный суд Албании по крайней мере временно заблокировал ратификацию парламентом соглашения с итальянским правительством, которое предусматривает размещение в балканской стране мигрантов, прибывающих в Италию по морю.