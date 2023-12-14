Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією

Конституційний суд Албанії принаймні тимчасово заблокував ратифікацію парламентом угоди з італійським урядом, яка передбачає розміщення у балканській країні мігрантів, які прибувають до Італії морем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Голова Конституційного суду Олта Закай заявила, що 18 січня суд проведе публічні слухання, щоб визначити, чи порушує ця угода конституцію Албанії.

Це рішення означає, що парламент не буде голосувати за ратифікацію угоди на засіданні, яке було заплановане на четвер. Було не відразу зрозуміло, коли – ймовірно, після січневих дебатів – законодавці зможуть проголосувати.

Рішення суду було ухвалене за клопотанням опозиції, яка стверджувала, що угода суперечить конституції Албанії та міжнародному праву.

За її словми, ізоляція мігрантів у таборах в Албанії позбавляє їх "будь-яких прав, передбачених Конституцією Албанії для фізичних осіб".

Глава уряду Албанії Еді Рама розглядає угоду як жест подяки Італії, яка в 1991 році прийняла тисячі албанців, що рятувалися від злиднів після падіння комуністичного режиму.

Італія взяла на себе зобов'язання оплатити будівництво двох центрів, які зможуть одночасно утримувати до 3 тисяч мігрантів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що вони почнуть функціонувати наступної весни. Албанія забезпечить зовнішню безпеку двох центрів, які перебуватимуть під італійською юрисдикцією.

Європейська комісія запросила більше подробиць щодо угоди, яку розкритикували правозахисні організації та інші групи. Ліві опозиційні партії Італії також протестують проти угоди.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що ця угода не порушує законодавство Європейського Союзу.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.