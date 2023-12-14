Кіпр закликає ЄС переосмислити ситуацію з міграцією з Сирії

На тлі рекордного зростання прибуттів шукачів притулку з Сирії уряд Кіпру хоче, щоб Європейський Союз розглянув питання про оголошення частин їхньої зруйнованої війною батьківщини безпечними для репатріації,

Про це заявив міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Іоанну в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Початок дискусії щодо переоцінки питання Сирії має для нас вирішальне значення", – сказав міністр .

Він додав, що міністерство закордонних справ готується офіційно порушити це питання перед Брюсселем.

За його словами, на тлі конфлікту на Близькому Сході середземноморський острів готується до подальшого напливу біженців і шукачів притулку, що ще більше напружує ресурси.

"У нас в п'ять разів більше мігрантів, ніж у будь-якій іншій прифронтовій країні-члені ЄС", – сказав Іоанну. Дані показують, що більшість з них – з Сирії.

Кіпр заявив, що розширює свої можливості для прийому біженців, але хоче, щоб його партнери з ЄС переглянули свою політику.

Іоанну сказав, що це включає в себе початок дискусії про статус Сирії і про те, чи безпечно біженцям повертатися туди, а також кращу підтримку Лівану, який приймає сотні тисяч біженців.

Він процитував звіт Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), опублікований в лютому цього року, в якому говориться, що в двох сирійських провінціях – Дамаску і Тартусі – "немає реального ризику для цивільних осіб постраждати від невибіркового насильства".

За оцінками, понад 5 мільйонів людей втекли з Сирії протягом більш ніж десяти років громадянської війни, більшість з них виїхали до Лівану і Туреччини. Хоча зараз конфлікт зайшов у глухий кут, а сили президента Башара Асада контролюють більшу частину країни, люди продовжують виїжджати.

У 2022 році кількість заявок на притулок на Кіпрі сягнула піку – близько 21 565, що є найвищим показником з моменту початку реєстрації у 2002 році. У жовтні на Кіпр на човнах прибули 1 043 сирійці, що втричі більше, ніж торік. У листопаді було зафіксовано 795 прибулих, що майже втричі більше, ніж у листопаді 2022 року.

Влада каже, що прибуття сирійських біженців набирає обертів. У спокійному морі невеликому рибальському човну може знадобитися 18-20 годин, щоб дістатися з Лівану до Кіпру.

"За останні два роки спостерігається різке зростання, пік якого припадає на серпень цього року", – сказав суперінтендант Б'янніс Артеміу, керівник порту і підрозділу морської поліції Фамагусти.

Іоанну сказав, що Кіпр перебуває в тісному контакті з Ліваном, який перехопив багато суден. За його словами, Кіпр запропонував Лівану технічну допомогу і спільне патрулювання і вважає, що ЄС повинен запропонувати своєму сусідові більш пряму допомогу.

Він також висунув ідею створення "безпечних зон" за межами ЄС, де можна було б розглядати прохання про притулок. Італія, за його словами, вже оголосила про план будівництва таких центрів в Албанії.

Слід зазначити, що Конституційний суд Албанії принаймні тимчасово заблокував ратифікацію парламентом угоди з італійським урядом, яка передбачає розміщення у балканській країні мігрантів, які прибувають до Італії морем.