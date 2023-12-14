Премьер Болгарии признал шантаж Венгрии из-за ситуации с налогом на транзит российского газа 

Премьер-министр Болгарии Николай Денков признал в четверг, 14 декабря, что Будапешт предупредил его страну, что наложит вето на ее вступление в Шенгенскую зону, если София не отменит налог, который делает дороже для Венгрии импорт российского газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Во время общения с прессой перед саммитом ЕС Денкова спросили, почему Болгария отменила новый налог на импорт российского газа, идущего транзитом через болгарскую территорию, который она недавно решила ввести.

Будапешт и Белград тогда заявили, что болгарский налог повысит цены на газ на 20%, на что София ответила, что "Газпром" должен нести расходы.

Но в понедельник, 11 декабря, Болгария объявила, что отменит налог, причем источники предполагали, что София опасается вето на свою заявку на вступление в Шенгенскую зону. И Австрия, которая ранее блокировала Болгарию, и Венгрия являются членами Шенгенской зоны с правом вето.

"К сведению: Венгрия прислала официальное, хотя и негласное сообщение, что если мы не отменим плату за газ, они наложат вето на Шенген. Поэтому мы решили, что на данном этапе нет необходимости создавать препятствия", – сказал Денков, имея в виду амбиции Болгарии присоединиться к Шенгену.

Дипломатические источники сообщили Euractiv, что "низкоуровневое" сообщение поступило во время встречи на уровне послов ЕС на прошлой неделе.

Дипломат ЕС сообщил Euractiv, что Будапешт использует шантаж в "иранском стиле" – как в случае со стремлением Украины начать переговоры о вступлении, так и в отношении заявки Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.

Как сообщается, Австрия все еще стоит на пути вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, тогда как решение вопроса с Нидерландами представляется вероятным в очень короткой перспективе.

Австрия выдвинула ряд условий, чтобы позволить Болгарии и Румынии вступить в "воздушный Шенген". Полное членство, которое охватит сухопутные границы, Вена готова допустить на более позднем этапе.