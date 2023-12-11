Австрия предлагает Болгарии и Румынии условный "воздушный Шенген"

В Австрии готовы согласиться на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, но только в вопросах авиаперевозок и в обмен на усиление безопасности на внешних границах ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью радио ORF заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, сообщает Reuters.

По его словам, в случае выполнения требований по усилению безопасности на внешних границах ЕС, между Румынией и Болгарией и странами Шенгенской зоны могут быть отменены паспортные проверки, но только для путешествий самолетами – решение, которое он назвал "воздушным Шенгеном".

"Да, я могу себе представить (эти) изменения в том, что касается аэропортов Румынии и Болгарии", – сказал он, добавив, что он направил документ с позицией Вены в Еврокомиссию, и теперь мяч на ее поле.

"С другой стороны, в обмен на это есть четкие требования, а именно: значительное усиление защиты внешней границы (ЕС), сохранение наземных пограничных проверок и передача искателей убежища в Болгарию и Румынию", – подчеркнул Карнер.

В частности, отметил он, Австрия хотела бы, чтобы количество пограничной полиции было увеличено втрое, а техническое оборудование было улучшено, особенно на границе Болгарии с Турцией и Румынии с Сербией.

Ранее сообщалось, что Болгария не собирается идти на конфронтацию с Австрией и Нидерландами, которые блокируют ее вступление в Шенгенскую зону, отдав предпочтение мягкой дипломатии и политическому давлению на Брюссель для преодоления вето этих стран.

Перед этим премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что страна будет иметь две возможности присоединиться к безвизовой Шенгенской зоне в этом году, а именно в октябре и в декабре.

Напомним, депутаты Европарламента приняли в июле резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.