Польское авто возле границы наехало на трех украинских водителей

Водитель микроавтобуса с польскими номерами в четверг наехал на трех украинских водителей, которые ходили по пешеходному переходу возле пункта пропуска Гребенное – Рава-Русская.

Об этом "Радио Свобода" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел на глазах у работников польской полиции, пишет издание. Водителя микроавтобуса, который наехал на украинцев, задержали и допрашивают.

"По предварительной информации, пострадали двое украинских водителей. У одного – ушиб руки, у другого ушиб ноги. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Мы с ними находимся в постоянном контакте. На место выехал наш консул, чтобы подробнее выяснить все обстоятельства", – сказал Куць.

"Радио Свобода" не уточняет обстоятельства инцидента, но, вероятно, украинские водители ходили по переходу в знак протеста против блокирования нескольких пунктов пропуска польскими перевозчиками.

Как известно, с 6 ноября группа польских перевозчиков блокирует движение грузов на границе с Украиной. С недавних пор к ним присоединились словацкие перевозчики.

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков и движение через этот КПП возобновилось. Впрочем, вечером проезд частично перекрыли фурой. Из материала RMF следует, что грузовик до сих пор препятствует проезду на КПП в Дорогуске, поэтому его пропускная способность уменьшена.

12 ноября в Госпогранслужбе сообщили, что КПП "Дорогуск-Ягодин" пропускает грузы в обоих направлениях. Всего в очередях на западной границе – около 5000 грузовиков.