Орбан подтвердил угрозу в дальнейшем блокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал Kossuth Rádió в пятницу, его слова приводит издание Politico.

"Одно можно сказать точно: это плохое решение. Если потребуется, венгерский парламент применит ручной тормоз", – отметил Орбан.

По его словам, он потратил восемь часов, пытаясь убедить других лидеров ЕС не принимать решение, но "их не удалось убедить".

"Их решающим аргументом было то, что Венгрии нечего терять, поскольку последнее слово будет за национальными парламентами, поэтому венгерский парламент может проголосовать против этого. Будет еще 75 случаев, когда страна сможет остановить это", – резюмировал Орбан.

Накануне политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предостерег, что ситуации, где требуется единодушие для дальнейшего движения Киева в ЕС, будут случаться не раз.

Напомним, 14 декабря на саммите лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

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