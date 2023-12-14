У Орбана предупредили о необходимости еще 70 раз преодолевать венгерское вето для вступления Украины в ЕС

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан попытался объяснить, почему его шеф вышел из зала во время голосования за начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, и предостерег, что ситуации, где требуется единодушие для дальнейшего движения Киева, будут случаться не раз.

Такое он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Балаш Орбан подчеркнул, что Брюссель несмотря на решение саммита до сих пор не считает Украину "готовой к переговорам с ЕС" и выступает против начала переговоров.

"Однако 26 государств-членов ЕС придерживаются противоположного мнения. После длительных переговоров Венгрия решила выйти из зала заседаний и воздержаться от голосования – не для того, чтобы помешать результату, а чтобы избежать сотрудничества в принятии ошибочного, по нашему мнению, решения", – добавил он.

Советник премьера Венгрии напомнил, что затем государства-члены еще должны "также единодушно" согласовать конкретные рамки переговоров.

"Кроме того, в течение следующих лет потребуется не менее 70 единодушных решений для одобрения вступления Украины в ЕС", – подытожил Балаш Орбан, не уточнив, почему в этих случаях Венгрия снова не может удержаться и разблокировать принятие решений.

Напомним, в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

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