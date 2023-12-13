Что изменит новое правительство Польши в отношениях с Украиной и ЕС

Восемь лет правления в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) подошли к концу.

Новое правительство сформировала коалиция из либеральной "Гражданской платформы", правых Польской крестьянской партии и партии "Польша-2050", а также "Новых левых". А новым премьером Польши стал Дональд Туск, который обещает коренные изменения в стране.

О том, на какие изменения может рассчитывать Украина редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с политобозревателем издания Dziennik Gazeta Prawna Михалом Потоцким.

Как всегда, видео этой дискуссии можно посмотреть на YouTube-канале "ЕвроПравды". А ключевые тезисы этого разговора – в материале Поддержка Украины, но без уступок: какой станет Польша при премьерстве Дональда Туска.

Удивило то, что в новом правительстве Дональда Туска оказалось немало старых политиков – тех, кто был на должностях до 2015 года (до прихода к власти ПиС).

И это несколько удивляет, ведь именно из-за них "Гражданская платформа" и проиграла выборы в 2015-м. Несмотря на это они возвращаются к власти.

Можно надеяться, что новое правительство попытается решить проблемы, которые накопились за последние месяцы в отношениях с Украиной.

Но не стоит ждать быстрых решений, особенно в вопросе зернового кризиса. Особенно потому, что как раз за Министерство аграрной политики будет отвечать политик Польской крестьянской партии (ПСП), для которых аграрная политика – ключевая тема.

При этом и за решение вопроса блокады границы будет отвечать также политик Польской крестьянской партии. Здесь больше оснований ожидать прогресса, но все равно это может быть достигнуто только после достаточно непростых разговоров.

Однако, с другой стороны, я думаю, что у новой власти не будет разочарования Украиной, которое сейчас существует среди многих политиков ПиС.

А соответственно, они смогут более спокойно и критически подойти к решению этих проблем и искать такое решение, которое было бы выгодно и Польше, и Украине.

Так же я не верил бы в прорыв и в вопросах политики памяти.

Один из приоритетов новой власти – решить проблемы с финансированием из европейских фондов, которое сейчас заблокировано из-за проблем с верховенством права.

Дональд Туск имеет очень хорошие отношения в Германии, он имеет очень хорошие отношения в Еврокомиссии. Ему будет легче договориться о разблокировании средств, чем любому другому польскому политику.

Саммит в Брюсселе 14-15 декабря, который будет очень важен для европейского будущего Украины, может стать решающим и для Польши. Ведь Туск поедет туда как новый премьер и начнет переговоры о разблокировании средств.

И конечно, победа Туска окончательно положит конец альянсу Польши с орбановской Венгрией.

Этот альянс фактически распался после начала полномасштабного вторжения. Хотя здесь есть исключение – в вопросе антибрюссельской политики Орбан до сих пор мог положиться на поддержку Варшавы. Теперь все будет иначе.

Какую политику будет проводить в отношении Украины "Право и справедливость", находясь в оппозиции?

Не думаю, что эта политика станет откровенно антиукраинской, однако можно предположить, что там напомнят о себе те политики и те группы, которые всегда были скептическими в отношении Украины. Такие политики смогут озвучивать определенные антиукраинские лозунги, чтобы таким образом отличаться от правительства.

А еще новая власть почти наверняка доведет до конца те дела, где будет просто доказать нарушение закона политиками от ПиС.

Подробнее – в материале Поддержка Украины, но без уступок: какой станет Польша при премьерстве Дональда Туска.