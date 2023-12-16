Блокада границы: въезда из Польши в Украину ждут 2400 грузовиков

На пунктах пропуска на границе с Польшей, где более месяца продолжается блокада со стороны польских перевозчиков, по состоянию на субботу въезда в Украину ожидают 2400 грузовых автомобилей.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет "Европейская правда".

"На направлениях, где блокирование продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро ожидают 2400 грузовиков: Шегини – 1200, Рава-Русская – 550, Краковец – 650", – сообщил Демченко.

Он отметил, что через разблокированный пункт пропуска Ягодин – Дорогуск за минувшие сутки проехали более 1200 тяжеловозов.

Что касается Словакии, там, по словам представителя ГПСУ, в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород – Вишне-Немецкое" ожидали 450 тяжеловозов, а блокирование движения транспортных средств из Украины временно прекратилось.

Акция протеста польских перевозчиков на пограничных переходах в Дорогуске и Гребенном (Люблинское воеводство) и в Корчевой (Подкарпатское воеводство) началась 6 ноября. Бастующие пропускают по несколько автомобилей в час, требуя прежде всего вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Тем временем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.

Люблинский окружной суд накануне разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который до того заблокировал глава гмины.