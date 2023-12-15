Словацкие перевозчики сняли блокаду границы на неопределенное время

Словацкие перевозчики на неопределенный срок прекратили блокировать КПП "Ужгород-Вишне Немецкое" и там возобновился нормальный проезд грузового транспорта.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Вечером 14 декабря украинские пограничники узнали, что представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вишне-Немецке".

"С момента прекращения блокировки по состоянию на 09.00 15 декабря в направлении выезда из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 – находятся в электронной очереди на выезд из Украины", – сообщили в ГПСУ.

Перед этим утром в четверг пограничники сообщали, что на КПП частично возобновился пропуск грузов, тогда за час границу пересекали по несколько грузовиков.

Утром 15 декабря представитель ГПСУ рассказал, что на разблокированном КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей пропускают уже примерно столько же грузовиков, как в период до блокады.

Напомним, там глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков. Они подали заявку на новый протест, но получили отказ.