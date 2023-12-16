Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 ваговозів

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею, де понад місяць триває блокада з боку польських перевізників, станом на суботу в’їзду до України очікують 2400 вантажних автомобілів.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують 2400 вантажівок: Шегині – 1200, Рава-Руська – 550, Краківець – 650", – повідомив Демченко.

Він зауважив, що через розблокований пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ за минулу добу проїхали понад 1200 ваговозів.

Що стосується Словаччини, там, за словами речника ДПСУ, в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє-Немецьке" очікували 450 ваговозів, а блокування руху транспортних засобів із України тимчасово припинилось.

Акція протесту польських перевізників на прикордонних переходах у Дорогуську та Гребенному (Люблінське воєводство) та у Корчовій (Підкарпатське воєводство) розпочалася 6 листопада. Страйкарі пропускають по кілька автомобілів на годину, вимагаючи насамперед повернути систему дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.

Люблінський окружний суд напередодні дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.