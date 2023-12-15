Польский суд отменил запрет на протесты в Дорогуске, блокаду границы возобновят

В пятницу Люблинский окружной суд отменил решение главы гмины Дорогуск, которое запрещало перевозчикам снова собраться в понедельник, 18 декабря, перед пограничным переходом в этом населенном пункте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В понедельник, 11 декабря, председатель гмины Дорогуск Войцех Сава отозвал разрешение на проведение акции на подъездной дороге к пограничному переходу с Украиной. У суда есть 30 дней на рассмотрение жалобы на это решение.

В свою очередь, в пятницу Окружной суд Люблина рассмотрел другую жалобу перевозчиков на решение мэра о запрете нового собрания (запланированного на понедельник, 18 декабря), о котором перевозчики просили во вторник.

"Суд решил отменить решение мэра гмины Дорогуск от 13 декабря 2023 года", – сообщил судья Петр Ринг.

Суд установил установил, что председатель гмины не мог отказать в возможности организовать протест, ссылаясь на угрозу потери имущества значительного размера, поскольку при этом он не продемонстрировал конкретных возможных убытков. Суд не разделил этот аргумент, отметив, среди прочего, что протест не был направлен на полное блокирование движения, а лишь на его замедление.

Это означает, что в ночь с воскресенья на понедельник перевозчики могут снова протестовать на подъезде к границе и они уже объявили об этом. Мэр может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные, и судебные органы не успеют рассмотреть возможную жалобу до начала протеста.

По данным полиции, около 1,7 тыс. грузовиков ожидают в 45-километровой очереди на проезд через Дорогуск в пятницу. Очередь транспортных средств достигает села Хойно Нове Пирвше на национальной дороге 12, где время ожидания на пересечение границы составляет 55 часов.

Акция протеста польских перевозчиков на пограничных переходах в Дорогуске и Гребенном (Люблинское воеводство) и в Корчевой (Подкарпатское воеводство) началась 6 ноября. Бастующие пропускают по несколько автомобилей в час.

Между тем в Медике с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.

Утром 15 декабря представитель ГПСУ рассказал, что на разблокированном КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей пропускают уже примерно столько же грузовиков, как в период до блокады.

Напомним, там глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков. Они подали заявку на новый протест, но получили отказ.