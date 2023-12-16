Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що оборонна промисловість Європи повинна активно нарощувати виробництво з огляду на те, що в майбутньому вже не зможе покладатись на США для гарантування безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус вказав, що Європа усвідомлює ризики припинення постачання військової допомоги Україні з боку США.

"Ми розуміємо, що рано чи пізно нам, ймовірно, доведеться компенсувати одну чи дві речі, які можуть більше не надходити з Вашингтона. Теоретично можуть бути сфери, які ми не зможемо компенсувати одразу", – додав він.

При цьому голова німецького Міноборони вважає, що зменшення залученості США в Європі зменшиться незалежно від того, хто буде президентом, а причиною буде їхня більша залученість у Тихоокеанський регіон.

"Це означає, що ми, європейці, повинні посилити свої зобов'язання, щоб гарантувати безпеку на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час для нарощування своїх потужностей. Зараз у нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб надолужити згаяне – як у збройних силах, так і в промисловості і суспільстві", – пояснив Пісторіус.

Він нагадав, що Росія "значно збільшує обсяги оборонного виробництва", а погрози Владіміра Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови "слід сприймати дуже серйозно".

"Це не просто брязкання шаблями. Ми можемо постати перед небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але до того часу ми будемо до них готові", – підсумував урядовець.

Нагадаємо, колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко стверджує, що Велика Британія є однією з країн, які за умов "катастрофічного розвитку війни" в Україні можуть направити туди свої збройні сили.