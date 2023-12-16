Парламент Молдовы одобрил первую за 12 лет Стратегию нацбезопасности

Молдавский парламент в пятницу проголосовал за проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности Молдовы – первой с 2011 года.

Об этом сообщила пресс-служба органа, пишет "Европейская правда".

За одобрение Стратегии нацбезопасности Молдовы проголосовали 59 депутатов.

Документ, инициированный президентом Майей Санду, призван "повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами".

Среди целей безопасности, которые там упоминаются, – защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение безопасности всех граждан; создание сильного государства, которое уважают; и присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.

Стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.

Президент Майя Санду в субботу приветствовала решение парламента, заявив, что оно стало "большим шагом на пути к укреплению безопасности и стабильности нашей страны".

"Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове", – цитирует ее пресс-служба.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%, причем средства были направлены на покупку системы противовоздушной обороны.

На этой неделе Евросоюз передал для Национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, миноискатели, вездеходы, беспилотники и генераторы.