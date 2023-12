В секторе Газы нашли погибшим заложника из Израиля, гражданина Франции

Израильские военные нашли на территории сектора Газы тело 28-летнего заложника-гражданина Франции, которого боевики ХАМАС захватили на музыкальном фестивале 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в официальном Twitter (X) Армии обороны Израиля, а также глава МИД Франции Катрин Колонна.

Тело 28-летнего Элиа Толедано нашли израильские силы спецопераций, которые ведут боевые действия в Газе.

The body of 28-year-old Elia Toledano who was taken hostage by Hamas terrorists on October 7, has been recovered by our Special Forces in an operation in Gaza and brought back to Israel.



The IDF sends the family its heartfelt condolences.



Our national mission is to locate the…