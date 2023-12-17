Лондон и Берлин рассказали, каким видят будущее сектора Газы и решение с "двумя государствами"

Главы МИД Великобритании и Германии поделились своим видением развязки в войне между Израилем и группировкой ХАМАС и решения с "двумя государствами".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в их совместной колонке в The Sunday Times, опубликованной в эти выходные.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его немецкая коллега Анналена Бербок настаивают, что все стороны должны двигаться в направлении решения с "двумя государствами" – Израилем и Палестиной – когда горячая фаза войны завершится.

"Нашей целью не может быть просто прекратить войну сейчас. Это должен быть мир на дни, годы, поколения", – отметили министры.

Кэмерон и Бербок подчеркнули, что Израиль должен придерживаться международного гуманитарного права, а его действия против ХАМАС привели к гибели "слишком большого количества гражданских".

Министры призвали делать больше для избежания жертв среди гражданского населения и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

В то же время они объяснили, что не считают правильными призывы к немедленному всеобщему перемирию, потому что это означало бы проигнорировать факт, с чего началась война – с террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль, после чего Израиль начал ответную операцию.

Они отмечают, что если просто нажать на Тель-Авив и прекратить боевые действия, остается вопрос, прекратит ли после этого ХАМАС обстрелы Израиля, освободят ли заложников, изменится ли его идейная позиция.

Министры добавляют, что уже стоит думать о более далекой перспективе и о том, как обеспечить длительный мир в регионе. По их словам, и до событий 7 октября ХАМАС трудно было представить "настоящим партнером" для таких переговоров о мирном сосуществовании, а после того "не может быть никаких иллюзий".

"Если оставить ХАМАС у власти в Газе, это было бы постоянное препятствие на пути к решению с "двумя государствами", – отмечают они.

"Мы не можем ожидать, что израильтяне захотят жить рядом с теми, кто хочет повторить ужасы, совершенные ХАМАС. И не можем ожидать, что палестинцы захотят жить среди тех, кто является для них угрозой и выслеживает их возле домов, школ, больниц... Решение с "двумя государствами" требует, чтобы обе стороны чувствовали себя в безопасности рядом друг с другом. Экстремистские поселенцы на Западном берегу пытаются подрывать такие усилия, силой изгоняя палестинцев из домов. Мы решительно осуждаем такие акты нетерпимости", – отмечают Кэмерон и Бербок.

"Палестинцы нуждаются в команде лидеров, которые могут обеспечить им и безопасность, и качественное управление, которого они заслуживают. Мы должны гарантировать, что то насилие, которое мы сейчас видим, больше никогда не повторится. Это единственный путь к устойчивому миру", – отмечают Кэмерон и Бербок.

По их мнению, важную роль в процессе должны сыграть арабские государства региона, потому что они имеют политические рычаги влияния.

Напомним, четыре государства ЕС предложили созвать международную мирную конференцию с целью реализации решения о двух государствах – Израиля и Палестины.

Вице-президент США Камала Харрис ранее также высказала мнение, что ХАМАС не должен остаться у власти в секторе Газа, потому что это не позволит обеспечить устойчивый мир в регионе.