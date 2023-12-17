Польские перевозчики возобновят блокаду на КПП "Дорогуск" со второй половины дня понедельника

Группа польских перевозчиков, которая через суд добилась права продолжить блокаду КПП "Дорогуск-Ягодин", планирует возобновить ее со второй половины дня в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Перевозчики собираются возобновить блокаду границы в Дорогуске с 14-00 понедельника, 18 декабря.

По состоянию на момент публикации очередь на выезд с польской стороны достигала 70 км, до городка Пяски в Свидницком повете. Время ожидания на пересечение границы достигало около 100 часов.

Напомним, в прошлый понедельник глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков. Они подали заявку на новый протест, но получили отказ.

После того перевозчики обжаловали решение. В пятницу Люблинский окружной суд удовлетворил их жалобу и отменил решение председателя гмины Дорогуска.

На 15 декабря на разблокированном КПП "Ягодин-Дорогуск" пропускали уже примерно столько же грузовиков, как в период до блокады.