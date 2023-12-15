На разблокированном КПП "Ягодин" движение грузов вернулось к "доблокадным" показателям

На разблокированном КПП "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей количество автомобилей, пересекающих границу, вернулось к показателям, которые были до начала блокады.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что поток грузов с каждым днем растет и за 14 декабря в обе стороны проехало более 1,2 тысячи грузовиков, из которых большая часть – из Польши в Украину.

"Это почти те же показатели, которые были до блокады, начавшейся 6 ноября", – отметил Демченко.

Как известно, с 6 ноября группа польских перевозчиков блокирует движение грузов на границе с Украиной, в том числе блокировали КПП "Ягодин – Дорогуск".

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков и движение через этот КПП возобновилось.

После того перевозчики подали заявку на новый протест на подъездной дороге к КПП "Дорогуск – Ягодин", но местные власти отказали им.