Польські перевізники відновлять блокаду на КПП "Дорогуськ" з другої половини дня понеділка

Група польських перевізників, яка через суд добилася права продовжити блокаду КПП "Дорогуськ-Ягодин", планує відновити її з другої половини дня у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Перевізники збираються відновити блокаду кордону у Дорогуську з 14-00 понеділка, 18 грудня.

Станом на момент публікації черга на виїзд з польського боку сягала 70 км, аж до містечка П’яски у Свідницькому повіті. Час очікування на перетин кордону сягав близько 100 годин.

Нагадаємо, минулого понеділка очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову.

Після того перевізники оскаржили рішення. У п'ятницю Люблінський окружний суд задовольнив їхню скаргу і скасував рішення голови гміни Дорогуська.

На 15 грудня на розблокованому КПП "Ягодин-Дорогуськ" пропускали вже приблизно стільки ж вантажівок, як у період до блокади.