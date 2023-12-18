Чешский министр назвал Орбана троянским конем, работающим в интересах РФ

Министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является троянским конем, который разрушает европейское единство и защищает российские интересы.

С соответствующим заявлением чешский министр выступил во время телеэфира, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Сегодня Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину", – сказал Дворжак во время дискуссии, которая транслировалась в воскресенье на CNN Prime News.

По словам чешского министра ЕС, Орбан шантажирует Европу и злоупотребляет правом вето.

Орбана критикуют за то, что он якобы использует украинский вопрос как рычаг влияния в попытке разблокировать доступ к фондам ЕС, которые были заморожены из-за угрозы верховенству права в стране со стороны нынешнего венгерского правительства. На прошлой неделе Европейская комиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро после того, как Венгрия опубликовала отчет о судебной реформе. Однако около 21 миллиарда евро остаются замороженными.

"Я думаю, что настоящее название (венгерского подхода) – шантаж. Я думаю, что настоящее название – злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", – сказал Дворжак.

Партнер Дворжака по дебатам, Алена Шиллерова из оппозиционной партии ANO, воздержалась от комментариев относительно критики Орбана и поставила под сомнение целесообразность включения темы переговоров о вступлении Украины в ЕС в повестку дня саммита в это время. Она отметила, что Украине необходимо осуществить ряд реформаторских шагов.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Читайте также: Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС.