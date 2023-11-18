В правительстве Германии призывают брать на работу украинцев без достаточного знания языка

Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль считает, что работодателям следует брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

Хайль стремится быстрее трудоустроить беженцев из Украины, для чего, по его словам, нужна "готовность работодателей нанимать этих людей, даже если они обладают лишь базовыми знаниями немецкого языка".

Немецкий министр считает, что украинцы смогут овладеть языком на достаточном уровне не только на курсах, но и непосредственно на работе, и хочет обсудить этот вопрос с представителями немецкой экономики в понедельник, 20 ноября.

В то же время Хайль отметил, что в Германии 100 тысяч украинцев уже закончили интеграционные языковые курсы, и еще столько же сделают это в ближайшее время. То же касается еще 200 тысяч людей из других стран происхождения, которые могут работать.

"Центры занятости будут приглашать их через более короткие и регулярные промежутки времени, чтобы предоставить им как можно больше адресных предложений работы и поддержать их на пути к трудоустройству", – добавил министр труда ФРГ.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года более миллиона человек из Украины искали защиты в Германии.

Согласно правительственным данным, в июле в Германии насчитывалось около 196 600 трудоустроенных граждан Украины, из которых 154 600 работали при условии уплаты взносов на социальное страхование, а 42 000 были заняты на низкооплачиваемой работе или на условиях неполного рабочего дня.

По состоянию на сентябрь в Германии насчитывалось 205 970 безработных украинцев.