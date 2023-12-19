Дым от вулкана в Исландии ожидаемо достигнет Норвегии
Вторник, 19 декабря 2023, 11:56
Облако от извержения вулкана в Исландии примерно вечером во вторник достигнет Норвегии.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает VG.
В метеорологическом ведомстве ожидают, что облако дыма достигнет западного побережья Норвегии около 17 часов.
Концентрация диоксида серы в нем будет незначительной и не представляет угрозы для здоровья, но люди могут чувствовать запах.
Напомним, давно ожидаемое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии началось в конце суток 18 декабря.
Длина трещины достигает 4 километра, специалисты предполагают, что она уже не будет расширяться.
В настоящее время лава не угрожает ближайшему к зоне извержения городку Гриндавик, а международный аэропорт на полуострове продолжает работу.
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