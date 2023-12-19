Дим від вулкана в Ісландії очікувано досягне Норвегії
Вівторок, 19 грудня 2023, 11:56
Хмара від виверження вулкана в Ісландії приблизно ввечері у вівторок досягне Норвегії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VG.
У метеорологічному відомстві очікують, що хмара диму досягне західного узбережжя Норвегії близько 17 години.
Концентрація діоксиду сірки у ній буде незначною і не становить загрози для здоров’я, але люди можуть відчувати запах.
Нагадаємо, давно очікуване виверження вулкана на півострові Рейк’янес в Ісландії почалося наприкінці доби 18 грудня.
Довжина тріщини сягає 4 кілометри, фахівці припускають, що вона вже не буде розширюватися.
На цей час лава не загрожує найближчому до зони виверження містечку Гріндавік, а міжнародний аеропорт на півострові продовжує роботу.
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