Дим від вулкана в Ісландії очікувано досягне Норвегії

Хмара від виверження вулкана в Ісландії приблизно ввечері у вівторок досягне Норвегії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VG.

У метеорологічному відомстві очікують, що хмара диму досягне західного узбережжя Норвегії близько 17 години.

Концентрація діоксиду сірки у ній буде незначною і не становить загрози для здоров’я, але люди можуть відчувати запах.

Нагадаємо, давно очікуване виверження вулкана на півострові Рейк’янес в Ісландії почалося наприкінці доби 18 грудня.

Довжина тріщини сягає 4 кілометри, фахівці припускають, що вона вже не буде розширюватися.

На цей час лава не загрожує найближчому до зони виверження містечку Гріндавік, а міжнародний аеропорт на півострові продовжує роботу.