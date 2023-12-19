В Исландии началось крупное извержение вулкана

После нескольких недель интенсивных землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Извержение началось к северу от городка Гриндавик в 22:17 по местному времени, сообщила метеорологическая служба Исландии.

Начало извержения было зафиксировано вебкамерой.

Byrjunin á eldgosinu á vefmyndavél RÚV yfir Grindavík



0:13 pic.twitter.com/Jx3icbxuxx — Birkir (@birkirh) December 18, 2023

Около 4 тысяч человек эвакуировали из Гриндавика, а геотермальный курорт Голубая лагуна, расположенный неподалеку, был закрыт. Курорт только накануне заработал после более чем месячного закрытия из-за угрозы вероятного извержения.

Изображения и видео с места извержения показывают, что лава вырывалась из вулкана всего через час после того, как был зафиксирован подземный толчок. Вертолет береговой охраны отправили в этот район, чтобы подтвердить точное место и размер извержения.

Метеорологическая служба сообщила, что извержение произошло примерно в 4 км к северо-востоку от Гриндавика, и сейсмическая активность движется в направлении города.

Длина трещины в вулкане составляет около 3,5 км, а лава вытекает со скоростью от 100 до 200 кубических метров в секунду, добавили в метеослужбе. Это в разы больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за последние годы.

Старший офицер полиции Гражданской обороны сообщил национальному вещателю RUV, что извержение произошло быстро и, как представляется, было "довольно крупным событием".

Извержение видно из Рейкьявика, который расположен примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика. Один из очевидцев в городе рассказал ВВС, что половина неба в направлении Гриндавика была "освещена красным цветом".

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что недавно построенные защитные сооружения будут иметь положительный эффект. Она сказала, что ее мысли с местной общиной, и она надеется на лучшее, несмотря на "значительное событие".

Президент Гудни Йоханнессон отметил, что приоритетом является сохранение жизни людей, но также будет сделано все возможное для защиты зданий.

Регион вокруг столицы страны Рейкьявика переживал рост сейсмической активности с конца октября. В конце осени исландские власти начали строить защитные стены для Гриндавика.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес извергалась трижды с 2021 года, до этого же она находилась в состоянии покоя в течение 800 лет. Предыдущие извержения происходили в долинах вдали от человеческих поселений, не причиняя вреда.