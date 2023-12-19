Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес пока не представляет прямой угрозы для города Гриндавик, расположенного рядом.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

В настоящее время лава, извергающаяся из трещины, не угрожает рыбацкому городку Гриндавик. Длина трещины достигает 4 километров. Дым от извержения пока не идет в направлении заселенных районов.

RÚV – Ingvar Haukur Guðmundsson

Вулканолог Арманн Хьоскульдссон считает, что трещина в земной коре, с которой началось извержение, уже не расширяется и в целом ситуация лучше, чем могла бы быть.

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

📷 @Vedurstofan pic.twitter.com/yKx4WKU61c — President of Iceland (@PresidentISL) December 19, 2023

Жителей Гриндавика, как известно, эвакуировали. Въезд в направлении города открыт только для сотрудников спасательных и мониторинговых служб.

Международный аэропорт Кеплавик, расположенный на этом же полуострове всего в 20 км от места извержения, пока продолжает работу.

Специалисты осторожны с прогнозами относительно того, сколько может продолжаться извержение.

"Известны случаи, когда мощное извержение короткое время было интенсивным и затем становилось незначительным, как и малые извержения, которые могут длиться долгое время и немного увеличиваться – как первое извержение вулкана Фаградасфьяль", – комментирует геофизик Палл Эйнарссон.

Напомним, давно ожидаемое извержение началось в конце суток 18 декабря. Сейсмическая активность на полуострове нарастала с конца октября, тогда же для защиты Гриндавика начали строить защитные стены.