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Извержение вулкана в Исландии пока не угрожает городу рядом с трещиной

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Вторник, 19 декабря 2023, 10:46

Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес пока не представляет прямой угрозы для города Гриндавик, расположенного рядом.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

В настоящее время лава, извергающаяся из трещины, не угрожает рыбацкому городку Гриндавик. Длина трещины достигает 4 километров. Дым от извержения пока не идет в направлении заселенных районов.

RÚV – Ingvar Haukur Guðmundsson
RÚV – Ingvar Haukur Guðmundsson

Вулканолог Арманн Хьоскульдссон считает, что трещина в земной коре, с которой началось извержение, уже не расширяется и в целом ситуация лучше, чем могла бы быть.

Жителей Гриндавика, как известно, эвакуировали. Въезд в направлении города открыт только для сотрудников спасательных и мониторинговых служб.

Международный аэропорт Кеплавик, расположенный на этом же полуострове всего в 20 км от места извержения, пока продолжает работу.

Специалисты осторожны с прогнозами относительно того, сколько может продолжаться извержение.

"Известны случаи, когда мощное извержение короткое время было интенсивным и затем становилось незначительным, как и малые извержения, которые могут длиться долгое время и немного увеличиваться – как первое извержение вулкана Фаградасфьяль", – комментирует геофизик Палл Эйнарссон.

Напомним, давно ожидаемое извержение началось в конце суток 18 декабря. Сейсмическая активность на полуострове нарастала с конца октября, тогда же для защиты Гриндавика начали строить защитные стены.

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Исландия