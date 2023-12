Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес пока не представляет прямой угрозы для города Гриндавик, расположенного рядом.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

В настоящее время лава, извергающаяся из трещины, не угрожает рыбацкому городку Гриндавик. Длина трещины достигает 4 километров. Дым от извержения пока не идет в направлении заселенных районов.

Вулканолог Арманн Хьоскульдссон считает, что трещина в земной коре, с которой началось извержение, уже не расширяется и в целом ситуация лучше, чем могла бы быть.

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

