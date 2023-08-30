Германия признает Грузию и Молдову безопасными странами происхождения

Правительство Германии намерено принять 30 августа законопроект, согласно которому Грузию и Молдову объявят безопасными странами происхождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Соответствующий законопроект представит министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которая акцентировала на том, что обе страны стремятся вступить в Евросоюз.

"В обоих государствах людям обычно не грозит преследование по политическим причинам. Кроме того, более чем каждый десятый искатель убежища в Германии прибывает из этих стран, и признание безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию", – заявила она в интервью изданию группы Funke.

По ее словам, ФРГ подпишет с Грузией и Молдовой соглашения в сфере миграции, что даст шанс людям, которые хотят приехать в Германию, получить образование и работу, тогда как Берлин сможет привлечь необходимые квалифицированные кадры.

В поддержку скорейшего принятия законопроекта выступило МВД Германии, поскольку доля одобренных ходатайств об убежище от граждан Молдовы и Грузии в первом полугодии 2023 года составила всего 0,1 процента, тогда как статус безопасных стран позволит ФРГ ускорить обработку ходатайств от граждан из этих стран.

Ранее правозащитная организация Pro Asyl, которая занимается поддержкой искателей убежища в Германии, призвала ЕС как можно быстрее продлить действие директивы о временной защите украинских беженцев, которая истекает в марте 2024 года.

Перед этим сообщалось, что из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране.

Правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.