Франция в 2024 году присоединится к обучению украинских летчиков на истребителях
Франция в начале 2024 года присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях – речь идет о начальной подготовке, которую затем продолжат европейские партнеры.
Об этом говорится в отчете французского Министерства обороны о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, сообщает "Европейская правда".
Французское Минобороны напомнило, что в мае президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил готовность обучать украинских летчиков истребителей совместно с несколькими европейскими партнерами.
"Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях на курсах, организованных нашими партнерами", – говорится в отчете.
Хотя французская сторона этого не уточняет, вероятно, речь идет об обучении на истребителях F-16, которые в Европе организует коалиция во главе с Данией и Нидерландами.
Как известно, украинские летчики уже начали обучение на F-16 в Соединенных Штатах, где перешли к летной подготовке, и Дании. В Румынии при содействии Нидерландов открыли учебный центр, который в частности будет принимать и украинцев.
Также о намерениях провести обучение для украинцев на истребителях западного образца объявляла Великобритания.