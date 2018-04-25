Правительство Баварии приказало установить кресты на все государственные здания

На всех административных зданиях немецкой земли Бавария с 1 июня будут установлены христианские кресты.

Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Седер на заседании Кабинета министров в Мюнхене, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Крест является фундаментальным символом нашей баварской идентичности и христианских ценностей. Он подчеркивает культурный характер страны, элементарные ценности, такие как благотворительность, человеческое достоинство и терпимость", - сказал он.

По его словам, такое решение не является нарушением конституции и религиозного нейтралитета. После заседания Маркус Седер повесил крест во входной зоне к Баварской государственной канцелярии. Кресты являются обязательными в государственных школах и залах судебных заседаний.

Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt. pic.twitter.com/o99M0dV4Uy — Markus Söder (@Markus_Soeder) 24 квітня 2018 р.

Критики Христианско-демократического союза, членом которого является Седер, говорят, что такими решениями он пытается завоевать симпатии электората перед выборами в октябре.