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Правительство Баварии приказало установить кресты на все государственные здания

Среда, 25 апреля 2018, 15:04

На всех административных зданиях немецкой земли Бавария с 1 июня будут установлены христианские кресты.

Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Седер на заседании Кабинета министров в Мюнхене, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Крест является фундаментальным символом нашей баварской идентичности и христианских ценностей. Он подчеркивает культурный характер страны, элементарные ценности, такие как благотворительность, человеческое достоинство и терпимость", - сказал он.

По его словам, такое решение не является нарушением конституции и религиозного нейтралитета. После заседания Маркус Седер повесил крест во входной зоне к Баварской государственной канцелярии. Кресты являются обязательными в государственных школах и залах судебных заседаний.

Критики Христианско-демократического союза, членом которого является Седер, говорят, что такими решениями он пытается завоевать симпатии электората перед выборами в октябре.

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Германия
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