В Германии из-за непогоды двое погибших: власти призвали людей оставаться дома

Власти на западе Германии призвали жителей оставаться дома из-за опасности для жизни, после того, как резкое ухудшение погодных условий привело к опасной ситуации на дорогах, в результате чего погибли два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Внезапный приход зимы привел к нескольким несчастным случаям, когда люди оказались заблокированными в своих автомобилях из-за скользких дорог и поваленных веток, вызванных снегопадами во многих частях Германии.

В районе Швабиш-Галль (земля Баден-Вюртемберг) 71-летний мужчина погиб в результате столкновения на заснеженной дороге в понедельник вечером. По данным полиции города Аален, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Еще одна авария на гололеде привела к гибели 54-летнего водителя вблизи Денцерхайде в земле Рейнланд-Пфальц.

В районе Рейнгау-Таунус на западе земли Гессен 100 человек были эвакуированы из автомобилей вблизи Эльтвиль-Мартинсталя, а 70 человек оказались в ловушке на дороге вблизи Линиенбада.

"Мой срочный призыв: во вторник обязательно оставайтесь дома. Пожалуйста, не выходите на прогулки в лес: существует острая опасность для жизни из-за сломанных веток и падения деревьев", – говорится в заявлении руководителя района.

Немецкая метеорологическая служба прогнозирует, что во многих федеральных землях снова выпадет снег, добавив, что такая погода сохранится в ближайшие дни.

Накануне в Молдове возросло до четырех количество погибших во время сильного снегопада, который накрыл страну в воскресенье.

В Румынии до сих пор ограничено движение на дорогах, а в одном из районов перекрыты для движения все дороги. Тысячи потребителей остаются без света.

В соседней Болгарии из-за снегопада объявили чрезвычайное положение. Два человека погибли в ДТП и более 30 получили травмы.