В Молдове возросло число погибших во время сильного снегопада

В Молдове увеличилось до четырех количество погибших во время сильного снегопада, который накрыл страну в воскресенье.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В районе поселка Каушаны на юге страны спасатели нашли в машине, застрявшей в снегу, двух человек без признаков жизни.

Сообщение о том, что в застрявшем автомобиле могут быть люди, поступило утром в понедельник. Специалисты выясняют точные причины гибели.

Ранее сообщалось, что сложные условия на дороге привели к авариям в Оргеевском и в Ниспоренском районах, в этих ДТП погибли два человека.

В Румынии до сих пор ограничено движение на дорогах, а в одном из районов перекрыты для движения все дороги. Тысячи потребителей остаются без света.

В соседней Болгарии из-за снегопада объявили чрезвычайное положение. Два человека погибли в ДТП и более 30 получили травмы.