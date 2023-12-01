Словацкие перевозчики начали блокаду на границе Украины
Словацкие перевозчики 1 декабря после обеда начали анонсированную блокаду движения грузовиков на КПП возле Ужгорода.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".
"По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акцию, сроки которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии", – сообщили в ГПСУ.
Блокировщики пообещали не блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденных грузов.
Другие грузы собираются пропускать по четыре грузовика в час.
На въезд в Словакию движение обещают не блокировать. Также протестующие обещают не ограничивать движение легкового автотранспорта и автобусов.
Ранее ассоциация словацких перевозчиков анонсировала блокаду КПП на неопределенный срок, начиная с 1 декабря – с такими же требованиями, как у польских блокировщиков границы.
Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.