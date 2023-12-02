Новый пакет помощи от Германии: 155-мм снаряды, системы обнаружения дронов, тягачи

Правительство Германии добавило в перечень военной помощи Украине новый пакет помощи, куда в частности вошли 3 840 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В общем новый пакет помощи включает:

3 840 артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм;

5 систем обнаружения дронов;

4 тягача 8x8 HX81 и полуприцепы;

8 грузовиков Zetros;

3 транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

2 автомобиля для пограничной службы;

1 мобильная антенно-мачтовая система;

25 лазерных дальномеров;

15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов;

250 наборов инструментов с подрывным материалом.

В предыдущем пакете, о котором правительство ФРГ объявило 22 ноября, Киев в частности получил еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом.

Ранее федеральный министр обороны Германии Борис Писториус побывал в Киеве, где объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.

Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.