Новий пакет допомоги від Німеччини: 155-мм снаряди, системи виявлення дронів, тягачі
Уряд Німеччини додав до переліку військової допомоги Україні новий пакет допомоги, куди зокрема увійшли 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Загалом новий пакет допомоги включає:
- 3 840 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;
- 5 систем виявлення дронів;
- 4 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи;
- 8 вантажівок Zetros;
- 3 транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 2 автівки для прикордонної служби;
- 1 мобільна антенно-щоглова система;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів;
- 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.
У попередньому пакеті, про який уряд ФРН оголосив 22 листопада, Київ зокрема отримав ще 20 бойових машин піхоти Marder із боєкомплектом.
Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побував у Києві, де оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Цей пакет містить, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.
Перед цим Пісторіус підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.