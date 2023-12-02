Новий пакет допомоги від Німеччини: 155-мм снаряди, системи виявлення дронів, тягачі

Уряд Німеччини додав до переліку військової допомоги Україні новий пакет допомоги, куди зокрема увійшли 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом новий пакет допомоги включає:

3 840 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;

5 систем виявлення дронів;

4 тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи;

8 вантажівок Zetros;

3 транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

2 автівки для прикордонної служби;

1 мобільна антенно-щоглова система;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів;

250 наборів інструментів з підривним матеріалом.

У попередньому пакеті, про який уряд ФРН оголосив 22 листопада, Київ зокрема отримав ще 20 бойових машин піхоти Marder із боєкомплектом.

Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побував у Києві, де оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Цей пакет містить, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Перед цим Пісторіус підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.