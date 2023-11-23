В Исландии уменьшили уровень угрозы для города, возле которого ожидают извержения вулкана

Метеорологическое управление Исландии в четверг уменьшило уровень угрозы для города Гриндавик на полуострове Рейкьянес, где в последние недели возросла сейсмическая активность и прогнозируется извержение вулкана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на исландского вещателя RÚV.

Новая оценка ситуации метеорологического управления Исландии показывает, что вероятность внезапного извержения вулкана в пределах города Гриндавик уменьшается с каждым днем. Сейчас риск оценивается как небольшой.

Местные власти после консультаций решили снизить уровень опасности в городе с "чрезвычайного" до "опасного".

Решение означает, что жители Гриндавика получат больше времени, чтобы вернуться в город после эвакуации, чтобы вывозить вещи. Если раньше у них было на это пять минут в сутки, с четверга город будет открыт для с 9:00 до 16:00, пока ситуация не ухудшится.

Гриндавик – город с населением в 3400 человек, расположенный на полуострове Рейкьянес, примерно в 50 километрах к юго-западу от Рейкьявика. Исландские власти ранее начали строить защитные стены для Гриндавика, которому угрожает ожидаемое извержение вулкана.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес извергалась трижды с 2021 года, до этого же она находилась в состоянии покоя в течение 800 лет. Предыдущие извержения происходили в долинах вдали от человеческих поселений, не причиняя вреда.

Расположенная в Северной Атлантике, Исландия лежит на Срединно-Атлантическом хребте