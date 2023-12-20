У Макрона возникли разногласия с членами его правительства из-за закона об иммиграции

У президента Франции Эмманюэля Макрона возникли разногласия с членами своего правительства после того, как парламент принял иммиграционный законопроект, жесткие нормы которого привели к беспокойству левого крыла депутатов его партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Более жесткие правила – миграционные квоты, осложнения получения гражданства детьми иммигрантов и задержка доступа мигрантов к социальным выплатам – включили в законопроект, чтобы заручиться поддержкой правых депутатов для его принятия, что не понравилось левым законодателям президентской партии.

Десятки из них либо воздержались, либо показали большой палец вниз во время голосования. Кроме того, появились сообщения о возможной отставке министров.

В частности министр здравоохранения Орельен Руссо заявил Le Monde, что подаст в отставку в знак протеста против нового закона, сказав, что "не может защищать этот текст".

В то же время депутат от Бретани Жан-Шарль Ларсоннер заявил в интервью радио France Bleu, что выходит из центристской группы "Горизонты", которая входит в партию Макрона, заявив, что закон нарушает "республиканские ценности".

"Я думаю, что большинство, к сожалению, разбито", – сказал он.

Даже председатель Национального собрания Франции – нижней палаты парламента – Яэль Браун-Пиве, которая проголосовала за законопроект, сказала BFM TV, что она "ужасно обеспокоена" некоторыми его положениями, в частности, задержкой доступа к социальным выплатам для мигрантов с детьми.

Впрочем, премьер Элизабет Борн заявила, что законопроект является ответом на беспокойство французов по безопасности и иммиграции, а также отвергла разговоры о кризисе в лагере Макрона.

Она заявила, что правительство обратится в Конституционный совет с просьбой пересмотреть принятый законопроект, что дает возможность отменить некоторые из более жестких мер, если она сочтет их неконституционными.

Накануне французские законодатели достигли соглашения по спорному законопроекту об иммиграции, принятие которого крайне важно для президента Эмманюэля Макрона.

Соглашение, согласованное специальной комиссией в составе семи сенаторов и семи депутатов, является хорошей новостью для Макрона, который обещал принять закон об иммиграции еще во время предвыборной кампании 2022 года – и это было одним из ключевых обещаний, позволивших остановить рост популярности ультраправых.

Работу совместной комиссии запустили после того, как на прошлой неделе проект неожиданно не получилось вынести на рассмотрение в парламенте.

Подробнее о ситуации читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции