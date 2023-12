Германия отреагировала на оценку выборов в Сербии: "Неприемлемо для страны-кандидата"

Германия остро отреагировала на оценку наблюдателей ОБСЕ по досрочным парламентским выборам в Сербии, отметив, что такая ситуация неприемлема в стране, которая претендует на членство в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коротком заявлении МИД Германии.

"Сербия проголосовала. В то же время Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ сообщает о злоупотреблении админресурсом, запугивании избирателей и случаях покупки голосов. Это неприемлемо для страны со статусом кандидата на вступление в ЕС", – заявили в Министерстве иностранных дел Германии.

#Serbia has voted, but @osce_odihr reports misuse of public resources, voter intimidation and cases of vote buying. This is unacceptable for a country with EU candidate status.