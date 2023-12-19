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Германия отреагировала на оценку выборов в Сербии: "Неприемлемо для страны-кандидата"

Вторник, 19 декабря 2023, 10:13

Германия остро отреагировала на оценку наблюдателей ОБСЕ по досрочным парламентским выборам в Сербии, отметив, что такая ситуация неприемлема в стране, которая претендует на членство в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коротком заявлении МИД Германии.

"Сербия проголосовала. В то же время Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ сообщает о злоупотреблении админресурсом, запугивании избирателей и случаях покупки голосов. Это неприемлемо для страны со статусом кандидата на вступление в ЕС", – заявили в Министерстве иностранных дел Германии. 

Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в это воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс SPN заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. Сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде в понедельник.

Международные наблюдатели заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) получила несправедливое преимущество на досрочных парламентских выборах из-за предвзятости СМИ, ненадлежащего влияния президента Александара Вучича и нарушений во время голосования, таких как подкуп избирателей.

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Сербия Германия