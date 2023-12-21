Турецкий центробанк повысил процентную ставку до 42,5% для борьбы с высокой инфляцией

Центральный банк Турции в четверг повысил ключевую процентную ставку на 2,5 процентных пункта в рамках борьбы с высокой инфляцией, из-за которой многие домохозяйства не могут позволить себе арендную плату и товары первой необходимости.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Комитет по монетарной политике банка повысил базовую ставку до 42,5%, что стало седьмым повышением процентной ставки подряд для обуздания инфляции, которая в прошлом месяце выросла до 61,98%.

В то же время турецкий центробанк дал понять, что повышение ставок, которое привело к росту стоимости заимствований с 8,5% до нынешних 42,5%, может вскоре закончиться.

"Комитет планирует как можно скорее завершить цикл ужесточения монетарной политики, жесткость которой будет сохраняться столько, сколько будет необходимо для обеспечения устойчивой ценовой стабильности", – говорится в заявлении.

Серия повышений ставок произошла после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – сторонник политики снижения ставок для борьбы с инфляцией – изменил курс и назначил новую экономическую команду после своего переизбрания в мае.

До этого Эрдоган увольнял глав центробанков, которые сопротивлялись его политике снижения ставок, что привело к стремительному росту цен и спровоцировало валютный кризис.

В то же время центральные банки по всему миру стремительно повышали процентные ставки, чтобы сдержать скачок потребительских цен, связанный с восстановлением после пандемии COVID-19 и полномасштабной войной РФ против Украины.

Ранее совет директоров Европейского центрального банка решил оставить неизменными три ключевые ставки, которые в течение последних месяцев неизменно повышались на фоне экономического кризиса в еврозоне.

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов для населения и бизнеса. Это должно побудить людей тратить меньше, а цены – снижаться.

В то же время такая политика может влиять на экономический рост, и эта тенденция уже наблюдается в еврозоне. Это происходит на фоне замедления мирового производства, которое особенно сильно бьет по Германии, крупнейшей экономике Европы.