Эрдоган после встречи с Орбаном прогнозирует торможение евроинтеграции Украины и Молдовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз будет тормозить вступление Украины и Молдовы, добавив, что Анкара уже давно заслужила право на вступление в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после возвращения из Венгрии, где он встретился с ее премьером Виктором Орбаном, сообщает Reuters.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, который тоже будет пробуксовывать. Ни одна из этих стран не является Турцией", – цитирует Эрдогана его пресс-служба.

"Неправильно, что Турция, которая более готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет за дверью из-за политических препятствий", – добавил он.

По его словам, стратегический и экономический потенциал Турции "уже давно заслужил" право на вступление в ЕС. Он указал, что прогресс в этом процессе можно будет увидеть во время председательства в ЕС Венгрии, которое начнется с июля 2024 года, с которой Турция имеет хорошие связи.

"ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

В то же время заявка Турции на вступление в ЕС заморожена в течение многих лет из-за беспокойства Брюсселя по ситуации с правами человека в стране и из-за разногласий относительно региональной политики Анкары, в частности, в восточном Средиземноморье и в отношении этнически разделенного острова Кипр.

В понедельник президент Турции с правительственной делегацией побывал с визитом в Венгрии, уже вторым за 2023 год.