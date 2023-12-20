СМИ: Си сказал Байдену, что планирует воссоединить Тайвань с Китаем

Глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших американских чиновников, пишет "Европейская правда".

По словам источников, Си сказал Байдену на групповой встрече, на которой присутствовали десятки американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает мирное, а не силовое присоединение Тайваня.

Китайский лидер также сослался на публичные прогнозы американских военачальников, которые заявили, что Си планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году. Си заявил Байдену, что те ошибаются, поскольку он не установил временные рамки для своих планов.

По словам источников, китайские чиновники также попросили Байдена сделать публичное заявление после встречи о том, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Но Белый дом отклонил просьбу Китая.

Чиновники, ознакомленные с разговором Байдена и Си, описали китайского лидера как прямого и откровенного, но не конфронтационного.

"Его речь ничем не отличалась от того, что он всегда говорил. Он всегда был жестким в отношении Тайваня. Он всегда занимал жесткую позицию", – сказал американский чиновник, знакомый с ходом разговора.

Бряцание оружием Си в отношении Тайваня вызывает большое беспокойство у представителей администрации Байдена, которые настойчиво пытаются избежать военного конфликта с Китаем.

На прошлогоднем съезде Коммунистической партии Китая Си публично заявил, что Китай осуществит военную атаку на Тайвань, если тот провозгласит независимость при иностранной поддержке. Китайский лидер также заявил, что угроза применения силы "направлена исключительно против вмешательства внешних сил и немногочисленных сепаратистов, которые стремятся к независимости Тайваня".

Напомним, всего через несколько часов после личной встречи в ноябре в Сан-Франциско Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Министерство иностранных дел Китая назвало его слова крайне "неправильной и безответственной политической манипуляцией".