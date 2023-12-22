Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия

Верховный суд США в пятницу отказался принимать решение о том, имеет ли экс-президент Дональд Трамп иммунитет от преследования за события 6 января 2021 года – то есть штурм Капитолия – по иску Министерства юстиции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Спецпрокурор Минюста США Джек Смит, ведущий федеральные уголовные обвинения против Трампа, обратился в Верховный суд с просьбой решить вопрос уголовной ответственности экс-президента за штурм Капитолия.

Смит воспользовался полномочием Верховного суда рассматривать дела до завершения судебного разбирательства в судах низшей инстанции, надеясь таким образом ускорить процесс.

Но Верховный суд США, где после президентства Трампа преобладают консервативные судьи, отказался принимать ходатайство спецпрокурора во внеочередном порядке. Решение суд принял единогласно.

Адвокаты Трампа пытаются похоронить производство против экс-президента в связи с событиями 6 января еще до судебного разбирательства по сути, запланированного на март 2024 года. Они утверждают, что Трампа за эти события можно было привлечь к ответственности только путем импичмента, который в конце концов провалился.

Суд первой инстанции с этим не согласился, после чего защита экс-президента США обжаловала это решение в федеральном апелляционном суде в Вашингтоне. Так как Верховный суд отказался принимать решение, апелляция, как и запланировано, состоится 9 января.

В то же время Верховный суд США в отдельном решении объявил, что рассмотрит решение федерального апелляционного суда о том, можно ли привлечь к ответственности участников штурма Капитолия по закону, признающему преступлением препятствование официальному производству – в этом случае одобрение Конгрессом победы Байдена.

Если суд отменит это решение, десятки уже осужденных по этому закону могут получить амнистию. На основе этого закона иски подавались и против самого Трампа.

В начале августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия: заговор с целью введения в заблуждение США; сговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и сговор в целях нарушения прав.

По этому обвинению Трамп должен предстать перед судом в Вашингтоне в марте 2024 года, если апелляция его адвокатов не будет успешной и не приведет к затягиванию дела.

Напомним также, что недавно Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение о том, что у бывшего президента нет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Подробнее об этом читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.