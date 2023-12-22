Верховний суд США відмовився прискорити суд над Трампом за штурм Капітолія

Верховний суд США у п’ятницю відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи має експрезидент Дональд Трамп імунітет від переслідування за події 6 січня 2021 року – тобто штурм Капітолія – за позовом Міністерства юстиції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Спецпрокурор Мін’юсту США Джек Сміт, який веде федеральні кримінальні обвинувачення проти Трампа, звернувся до Верховного суду з проханням вирішити питання кримінальної відповідальності експрезидента за штурм Капітолія.

Сміт скористався повноваженням Верховного суду розглядати справи до завершення судового розгляду в судах нижчої інстанції, сподіваючись таким чином прискорити процес.

Але Верховний суд США, де після президентства Трампа переважають консервативні судді, відмовився приймати клопотання спецпрокурора в позачерговому порядку. Рішення суд ухвалив одноголосно.

Адвокати Трампа намагаються поховати провадження проти експрезидента у зв’язку з подіями 6 січня ще до судового розгляду по суті, запланованого на березень 2024 року. Вони стверджують, що Трампа за ті події можна було притягти до відповідальності лише шляхом імпічменту – який, зрештою, провалився.

Суд першої інстанції з цим не погодився, після чого захист експрезидента США оскаржив це рішення у федеральному апеляційному суді у Вашингтоні. Позаяк Верховний суд відмовився ухвалювати рішення, апеляція, як і заплановано, відбудеться 9 січня.

Водночас Верховний суд США в окремому рішення оголосив, що розгляне рішення федерального апеляційного суду про те, чи можна притягати до відповідальності учасників штурму Капітолія за законом, який визнає злочином перешкоджання офіційному провадженню – у цьому випадку схвалення Конгресом перемоги Байдена.

Якщо суд скасує це рішення, то десятки вже засуджених за цим законом можуть отримати амністію. На основі цього закону позови подавали й проти самого Трампа.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія: змова з метою введення в оману США; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

За цим звинуваченням Трамп має постати перед судом у Вашингтоні у березні 2024 року, якщо апеляція його адвокатів не буде успішною і не призведе до затягування справи.

Нагадаємо також, що нещодавно Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році. Більше про це читайте у статті: Трампа судять за законами Громадянської війни.