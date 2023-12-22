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Верховний суд США відмовився прискорити суд над Трампом за штурм Капітолія

П'ятниця, 22 грудня 2023, 22:48

Верховний суд США у п’ятницю відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи має експрезидент Дональд Трамп імунітет від переслідування за події 6 січня 2021 року – тобто штурм Капітолія – за позовом Міністерства юстиції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Спецпрокурор Мін’юсту США Джек Сміт, який веде федеральні кримінальні обвинувачення проти Трампа, звернувся до Верховного суду з проханням вирішити питання кримінальної відповідальності експрезидента за штурм Капітолія.

Сміт скористався повноваженням Верховного суду розглядати справи до завершення судового розгляду в судах нижчої інстанції, сподіваючись таким чином прискорити процес.

Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія

Але Верховний суд США, де після президентства Трампа переважають консервативні судді, відмовився приймати клопотання спецпрокурора в позачерговому порядку. Рішення суд ухвалив одноголосно.

Адвокати Трампа намагаються поховати провадження проти експрезидента у зв’язку з подіями 6 січня ще до судового розгляду по суті, запланованого на березень 2024 року. Вони стверджують, що Трампа за ті події можна було притягти до відповідальності лише шляхом імпічменту – який, зрештою, провалився.

Суд першої інстанції з цим не погодився, після чого захист експрезидента США оскаржив це рішення у федеральному апеляційному суді у Вашингтоні. Позаяк Верховний суд відмовився ухвалювати рішення, апеляція, як і заплановано, відбудеться 9 січня.

Водночас Верховний суд США в окремому рішення оголосив, що розгляне рішення федерального апеляційного суду про те, чи можна притягати до відповідальності учасників штурму Капітолія за законом, який визнає злочином перешкоджання офіційному провадженню – у цьому випадку схвалення Конгресом перемоги Байдена.

Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США

Якщо суд скасує це рішення, то десятки вже засуджених за цим законом можуть отримати амністію. На основі цього закону позови подавали й проти самого Трампа.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія: змова з метою введення в оману США; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

За цим звинуваченням Трамп має постати перед судом у Вашингтоні у березні 2024 року, якщо апеляція його адвокатів не буде успішною і не призведе до затягування справи.

Нагадаємо також, що нещодавно Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році. Більше про це читайте у статті: Трампа судять за законами Громадянської війни.

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