В Литве начнут обмен видов на жительство для украинских беженцев в ноябре

Департамент миграции Литвы начнет обмен цифровых видов на жительство для украинских беженцев в конце ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на миграционный департамент.

Украинские беженцы, которые имеют цифровой вид на жительство в Литве, выданный на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов скоро заканчивается.

В департаменте миграции отмечают, что эти оповещения формируются автоматически, и пока украинцам, которые получили их, не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Цифровой вид на жительство, введенный в январе этого года, действует до 4 марта 2024 года. Однако в связи с решением ЕС продлить временную защиту для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще как минимум на один год, департамент миграции планирует начать его замену в конце ноября.

Подробная информация о порядке замены цифровых документов будет опубликована до этого времени.

Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года.

Напомним, страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

По состоянию на 30 сентября почти 4,2 миллиона неграждан ЕС, которые бежали из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.