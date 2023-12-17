СМИ: Более 130 чиновников США призвали Байдена поддержать прекращение огня в Газе

Более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США (DHS) призвали администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе, где Израиль проводит операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме на имя министра национальной безопасности страны Алехандро Майоркаса, доступ к которому получили журналисты CNN.

"Мы присоединяемся к нашим коллегам на Капитолийском холме, в USAID, Государственном департаменте и других органах исполнительной власти, которые выразили аналогичную обеспокоенность, призывая администрацию Байдена призвать к немедленному прекращению огня и боевых действий", – говорится в письме.

Кто именно подписал письмо, не указывается, но отмечается, что они работают в нескольких федеральных ведомствах, входящих в состав министерства, включая Иммиграционную и таможенную службу, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Службу гражданства и иммиграции США.

Сотрудники, которых в DHS насчитывают 260 тысяч человек, заявили, что подписали письмо анонимно из-за беспокойства о личной безопасности и риска профессиональных последствий.

По их словам, они "глубоко обеспокоены тем, как в ведомстве признают, поддерживают и оплакивают" палестинцев, погибших в Газе. В письме также критикуют DHS за то, что оно "закрывает глаза" на бомбардировки Газы.

"DHS было молчаливым свидетелем голода, которому подвергаются палестинцы, поскольку запасы критически важных продуктов питания достигли "опасно низкого уровня", – говорится в письме.

"Мы должны действовать срочно, чтобы спасти как можно больше жизней и достичь немедленного, постоянного соглашения о прекращении огня и возвращении всех заложников", – резюмируют подписанты.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг посоветовал Израилю прекратить широкомасштабную наземную кампанию в секторе Газа и перейти к более целенаправленной фазе в войне против террористической группировки ХАМАС.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.