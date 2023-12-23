Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения

В непризнанном Приднестровье 22 декабря раздавались выстрелы – выяснилось, что стреляли военнослужащие расположенного там контингента российских войск

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

Выстрелы были слышны вблизи сел Гиска и Коржова на левом берегу Днестра в рамках несанкционированных учений. Стрельба продолжалась около 40 минут, подтвердил порталу Zona de Securitate глава делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Серджиу Головач.

ОКК – совместная военная командная структура из Молдовы, Приднестровья и России, которая действует в демилитаризованной зоне на границе между Молдовой и Украиной.

В Бюро реинтеграции сообщили Newsmaker, что поднимут вопрос о случившемся на следующем заседании ОКК.

"Мы поднимем этот вопрос на заседании ОКК, во время которого делегация Молдовы подтвердит свою неизменную позицию о недопустимости односторонних военных действий по периметру Зоны безопасности, которые могут вызвать дестабилизацию ситуации в регионе и панику среди населения", – заявили в ведомстве.

Напомним, недавно в Молдове организовали военные учения неподалеку от границы оккупированного россиянами Приднестровья и всего в 22 километрах от украинской границы.

А на днях Молдова получила первый радар нового поколения для защиты своего неба.